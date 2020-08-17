В подъездах Москвы установят 120 подъемников для людей с инвалидностью в 2020 году

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Работы по установке специальных подъемных платформ в московских подъездах, где живут инвалиды-колясочники, возобновились. В этом году установят 120 подъемников, сообщила в понедельник пресс-служба заммэра Москвы Петра Бирюкова.

"Оборудование подъездов специальными подъемными платформами - очень важная часть программы по созданию в Москве безбарьерной среды. Эта работа ведется на постоянной основе, из-за эпидемиологической ситуации она была приостановлена на несколько месяцев, но сейчас возобновлена в полном объеме. В этом году запланирована установка 120 подъемных платформ в подъездах, из них уже оборудованы 72", - приводятся слова Бирюкова.

Он подчеркнул, что для маломобильных граждан, особенно одиноких, возможность самостоятельно выходить из дома имеет огромное значение: это и работа за пределами квартиры, и прогулки на свежем воздухе, и общение. Новостройки сразу оборудуют подъемными платформами, а вот в домах старой постройки такие устройства не предусмотрены и устанавливаются по заявкам.

"Если позволяют условия, приоритет отдается вертикальным подъемным платформам, более удобным в использовании. Это своего рода мини-лифт, который позволяет преодолевать расстояние до 4 м. При установке оборудования проводятся и другие работы по созданию безбарьерной среды - монтируются пандусы и поручни на входе в подъезд, двери с доводчиками, которые можно открыть дистанционно, системы визуального и диспетчерского контроля", - отметила пресс-служба.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что с 2011 по 2019 годы в подъездах было установлено порядка 1,3 тыс. подъемных платформ для инвалидов-колясочников. Для установки в подъезде подъемной платформы необходимо подать заявление в органы соцзащиты по месту жительства. Заявитель должен иметь постоянную регистрацию в Москве и рекомендацию врача об использовании кресла-коляски.