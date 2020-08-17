"Геликон-опера" в новом сезоне покажет четыре премьеры

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Московский театр "Геликон-опера" в новом сезоне представит премьеры четырех спектаклей. Зрители увидят спектакли "Арлекин" Ферруччо Бузони, "Тоска" Джакомо Пуччини, "Альфа и Омега" Гила Шохата и "Каменный гость" Александра Даргомыжского, сообщил художественный руководитель театра Дмитрий Бертман в понедельник.

"Из новых премьер у нас "Каменный гость", затем в ноябре у нас премьера "Тоска" Пуччини. Впервые в России будет премьера оперы Бузони "Арлекин". Это потрясающая опера, и "Альфа и Омега" выйдет в конце года. В основном репертуар у нас запланирован новый, мы это делаем специально. Мы понимаем, что нам публику надо вернуть в зал и вызвать больший интерес. Мы, конечно, будем играть старый репертуар и будем привлекать новыми спектаклями", - сказал он на пресс-конференции в театре.

Опера "Каменный гость" в постановке Бертмана откроет 31-й сезон московского театра 8 сентября. Это камерная опера, в которой принимают участие только солисты, без хора. Худрук поставит также оперу-притчу "Альфа и омега" и спектакль "Тоска". Спектакль "Арлекин" зритель увидит в режиссуре Ильи Ильина, жанр постановки определен как театральное каприччио в одном действии с прологом.

Театр "Геликон-опера" в связи с пандемией отменил ряд показов спектаклей, было принято решение показать эти постановки в те же даты, в которые они были запланированы с конца марта по июль 2020 года, но уже в 2021 году. Купленные билеты действительны. С 15 по 17 октября пройдут показы перенесенного с апреля танцевально-поэтического спектакля "Адам и Ева", в нем впервые примут участие чемпионы по бальным танцам Арсен Агамалян и Оксана Васильева.

В сентябре-ноябре 2020 года на сцене "Стравинский" "Геликон-оперы" состоятся показы в рамках фестиваля "Видеть музыку", который проводит Ассоциация музыкальных театров и Минкультуры РФ. Башкирский театр оперы и балета привезет постановку "Дон Жуан", театр "Санкт-Петербургъ Опера" представит спектакли "Эсмеральда" и "Петр I, или невероятные приключения русского царя". А труппа "Геликона" покажет постановку "Золушка".

Театр планирует отправиться на гастроли в сентябре, труппа посетит города Челябинской и Нижегородской областей с гала-концертом "5 звезд". "Геликон-опера" продлил прием заявок на участие в молодежной программе оперных артистов до 25 сентября. Планомерная работа проекта начнется 1 октября, будут объявлены 20 участников, прошедших во второй тур. Театр 17 сентября откроет новый музыкально-образовательный проект "Семь вечеров счастья". Это будет цикл свободных лекций ведущих солистов театра.