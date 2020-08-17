Цикл бесплатных экологических мастер-классов начнется на ВДНХ в Москве 19 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Бесплатные экологические мастер-классы в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" будут проходить в "Доме ремесел" с 19 августа. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе ВДНХ.

"19 августа в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" в "Доме ремесел" открывается цикл экомастер-классов, подготовленных совместно с комплексом городского хозяйства Москвы. На занятиях специалисты ГПБУ "Мосприрода" научат детей и взрослых бережному отношению к окружающей среде и расскажут, как из старых, ненужных вещей сделать интересные элементы декора и интерьера. Участие бесплатное, по предварительной регистрации на сайте проекта", - говорится в сообщении.

Первый мастер-класс состоится 19 августа в 19:00 в лектории "Дома ремесел" на ВДНХ (павильон № 47). Он будет посвящен празднованию Яблочного Спаса. Участники смогут создать оригинальную подставку под горячее в виде наливного яблока из фетра, вторсырья и декоративных элементов.

Экскурсовод эколого-просветительского центра "Экошкола Кусково" на мастер-классе 30 августа в 11:00 научит делать игрушку рыбку из простых материалов. А 15 сентября в 18:30 в рамках празднования в России Года народного творчества специалисты ГПБУ "Мосприрода" проведут занятие по изготовлению украшения-оберега из природных и вторичных материалов - шишек сосны, ракушек, бусин, пластиковых трубочек и ниток.

"20 сентября в 11:00 детей и их родителей научат традиционной технике исполнения народной куклы из природного материала (лыка) <…> Завершится серия мастер-классов в День животных, 4 октября. Под руководством специалистов гости своими руками сделают оригинальный блокнотик из вторсырья и украсят его лисичкой, выполненной в технике оригами. Начало в 11:00", - добавляется в материале.

Узнать подробную информацию о программе и оформить регистрацию на события можно на официальном сайте ВДНХ.