Движение трамваев в районе метро "Войковская" в Москве восстановлено

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Движение трамваев № 23, 27, 30 и 31 в районе метро "Войковская" в Москве восстановлено. Об этом сообщается в понедельник в официальном Twitter-аккаунте ГУП "Мосгортранс".

"Восстановлено движение трамваев № 23, 27, 30 и 31 в районе метро "Войковская" - трамваи вновь заезжают на кольцо ", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам в районе метро "Войковская" были изменены маршруты трамваев № 23, 27, 30 и 31. Трамваи временно не заезжали на кольцо у метро "Войковская".