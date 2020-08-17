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Движение трамваев в районе метро "Войковская" в Москве восстановлено

Ранее по техническим причинам трамваи № 23, 27, 30 и 31 временно не заезжали на кольцо

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Движение трамваев № 23, 27, 30 и 31 в районе метро "Войковская" в Москве восстановлено. Об этом сообщается в понедельник в официальном Twitter-аккаунте ГУП "Мосгортранс".

"Восстановлено движение трамваев № 23, 27, 30 и 31 в районе метро "Войковская" - трамваи вновь заезжают на кольцо ", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что по техническим причинам в районе метро "Войковская" были изменены маршруты трамваев № 23, 27, 30 и 31. Трамваи временно не заезжали на кольцо у метро "Войковская".

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