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Реставрация звезды со шпиля Северного речного вокзала завершена в Москве

Работы продолжались в течение года, звезда готова к установке

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Специалисты завершили реставрацию звезды со шпиля Северного речного вокзала в Москве, работы продолжались в течение года, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Звезда со шпиля Северного речного вокзала отреставрирована и готова к установке. Восстановление большой позолоченной звезды с серпом и молотом заняло целый год - реставраторы вручную перебрали каждый из 741 полудрагоценных камней", - говорится в сообщении.

По словам директора Музея транспорта Москвы, звезда была создана в 1935 году из нержавеющей стали и покрыта позолоченными медными листами, изготовили ее на 81-м Московском заводе им. Молотова.

"А вот "легендарная сестра" нашей звезды, та самая со Спасской башни, вышла с другого завода, Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ), и была демонтирована полугодом позже открытия Северного речного вокзала со Спасской башни. Вот так развенчалась легенда о том, что звезда со Спасской башни перекочевала на шпиль вокзала порта пяти морей", - говорится в сообщении.

Со слов Оксаны Бондаренко, по некоторым историческим данным, звезда была изготовлена по эскизам именитого театрального художника Федора Федоровского. По его эскизам также восстановлен золотой занавес на сцене Большого театра.

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