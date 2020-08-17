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У посольства Белоруссии в Москве собрались порядка 100 человек

Участники акции выстроились в цепь по тротуару на Маросейке с цветами, плакатами и белой лентой

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Люди, выражающие недовольство результатами выборов президента Белоруссии, собрались на акцию у посольства республики в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Протестующие приходят к зданию диппредставительства уже девятый день подряд. У посольства сейчас не так много людей, как в предыдущие дни, всего порядка сотни. Они выстроились в цепь по тротуару на Маросейке с цветами, плакатами и белой лентой.

У посольства дежурят немногочисленные сотрудники полиции. Они никого не задерживают и не запрещают гражданам останавливаться надолго на тротуаре, как делали это в предыдущие дни.

Теги
Россия
Протесты в Белоруссии после выборов президента
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