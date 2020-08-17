Четыре станции красной линии метро Москвы откроются для пассажиров 18 августа

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Движение на станциях метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии Московского метрополитена будет открыто для пассажиров на два дня раньше: станции начнут работать 18 августа в 05:30 мск, сообщил ТАСС заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Мы стараемся проводить все работы по улучшению Московского транспорта максимально оперативно. В этот раз мы закончили работы по установке бесстыкового пути на участке Сокольнической линии на два дня раньше. Поэтому жители города уже завтра смогут пользоваться всеми станциями в привычном режиме", - заявил Ликсутов.

Он уточнил, что рабочие произвели сварку почти 1,2 тыс. стыков на 15 км пути.

С 14 июля станции метро "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка" Сокольнической линии работали в особом режиме: в выходные дни и некоторые понедельники они были полностью закрыты, а в другие дни указанные станции в основном работали до 23:00. На данном участке проводились работы по устройству современного бесстыкового пути. Во время закрытия для пассажиров работали бесплатные компенсационные маршруты наземного транспорта.