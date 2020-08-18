В Москве представят на выставке контейнер для мусора с функциями консультанта

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Инновационные решения по обращению с мусором представят во вторник на форуме и выставке "Обращение с отходами", которые пройдут в столичном Цифровом деловом пространстве. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инноваций Москвы.

"На выставке продемонстрируют контейнеры для сбора мусора, которые могут информировать жителей по видам сдаваемого сырья и передавать мусоровывозящим организациям информацию о необходимости приезда. В числе других проектов - автоматические комплексы сортировки отходов; биотехнологии для их переработки; решения, которые позволяют сократить затраты на утилизацию; системы прогнозирования количества мусора и многие другие цифровые решения", - говорится в сообщении.

При этом на городском форуме разработчики представят современные решения в области экотехнологий и обсудят новые подходы к сортировке, переработке и утилизации отходов. Форум станет площадкой для поиска новых партнеров: пройдет представление лучших высокотехнологичных решений по сбору, сортировке, переработке, утилизации и обезвреживанию отходов. Инновационные компании получат возможность показать свои проекты представителям крупного бизнеса и городских структур.

Дополнительно будут проведены панельные дискуссии "Процесс обращения с отходами. Лучшие мировые практики" и "Умное потребление. Предотвращение образования отходов". В них примут участие представители столичных департаментов развития новых территорий и природопользования и охраны окружающей среды, руководство торговых, розничных компаний и других предприятий. Форум пройдет в Цифровом деловом пространстве (ЦДП) по адресу: улица Покровка, дом 47. Чтобы посетить выставку и форум, достаточно зарегистрироваться на сайте ЦДП.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию в России системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и только 50% будут отправляться на захоронение.