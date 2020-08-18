Малооблачная погода и до 23 градусов тепла ожидаются в Москве 18 августа

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Малооблачная погода и до плюс 23 градусов ожидаются в Москве во вторник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 21-23 градуса тепла. В ночь на среду она может опуститься до плюс 8 градусов.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье во вторник температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на среду столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 5 градусов.