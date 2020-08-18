В Москве до конца года проведут реконструкцию 15 прудов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проведут реконструкцию 15 столичных прудов до конца года, сообщил во вторник заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"До конца 2020 года планируется привести в порядок 15 прудов, на всех водоемах отремонтируют береговые укрепления, очистят дно от ила и проведут восстановительное благоустройство", - сказал Бирюков.

Он добавил, что для обеспечения надлежащего содержания городских водоемов специалисты регулярно проводят их обследование, а в случае выявления проблем принимается решение о капитальном ремонте.

Бирюков пояснил, что капремонт прудов был возобновлен в июне после снятия ограничений, связанных с режимом повышенной готовности.

"В настоящее время работы ведутся на прудах в Верхнем и Нижнем Кравченко в районе проспекта Вернадского, на пруде Федосьино в районе Ново-Переделкино и на Верхнем Коньково-Деревлевском пруду в ЮЗАО", - отметил он.

По словам заммэра, в Северо-Восточном округе начинаются работы по очистке от иловых отложений пруда Заболотье в поселке Северный, где уже благоустроен Большой Старомарковский пруд. Кроме того, в скором времени планируется начать работы на прудах на улице Островитянова в районе Коньково, Купавенском пруду в районе Перово, каскаде прудов в усадьбе Троицкое в поселении Мосрентген и Староникольском пруду в районе Южное Бутово.