В Московском зоопарке родились детеныши редких видов змей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Детеныши одного из редких видов ядовитых куфий, а также шаровидных (королевских) питонов появились на свет в Московском зоопарке. Пол детенышей определят после первой линьки, когда они немного подрастут, сообщается во вторник на портале мэрии.

"Появление у островных голубых куфий потомства - важное событие для Московского зоопарка, так как эти змеи до сих пор изучаются. Куфии - живородящие змеи. Это значит, что они рождают на свет полностью готовое к самостоятельной жизни потомство. Прибавление в семействе произошло и у пары королевских питонов. Еще этот вид неядовитых змей носит название шаровидный питон, или питон-мяч, так как в случае опасности змеи плотно сворачиваются и просовывают голову под кольца", - говорится в сообщении.

С февраля в вольере увеличивали температуру и влажность, создавая для змей иллюзию наступления ранней весны и старта брачного периода. Все детеныши куфий унаследовали окрас матери - голубой. Вырастают змеи к двум годам. Взрослый самец может достигать в длину 600 мм, самки чуть больше - до 810 мм. Живут куфии около 10-12 лет. В дикой природе куфии обитают на небольших островах Индонезии. Эти ядовитые змеи в дикой природе живут преимущественно на деревьях и кустарниках, а спускаются на землю только в брачный период или после сильных дождей.

Двое детенышей питона унаследовали окрас матери - шампань, третий похож на отца и имеет яркий пятнистый рисунок на коже. Королевский питон - один из самых мелких представителей питонов. Взрослые особи достигают в длину всего 1,2-1,5 м. В неволе питоны живут до 30-40 лет.