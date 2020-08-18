В Москве в июле предприниматели арендовали на льготных условиях более 70 объектов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Столичный малый и средний бизнес в июле арендовал у города более 70 помещений по льготным ставкам от 1 тыс. рублей за 1 кв. метр в год для подвальных помещений и от 4 750 рублей за 1 кв. метр за объекты на первых этажах и выше. Об этом сообщается во вторник на портале мэрии.

"В июле малый и средний бизнес арендовал у города 76 помещений по льготным ставкам от 1 тыс. рублей за кв. м. в год для подвальных помещений и от 4750 рублей за объекты на первых этажах и выше. Также с июля на 153 аукционах реализовали 133 нежилых помещения и 20 земельных участков. На участие в торгах поступило около тысячи заявок, средняя конкуренция составила шесть участников на лот", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Заммэра Москвы также отметил, что на июльских торгах в долгосрочную аренду сдали первый в этом году объект культурного наследия по льготной программе "1 рубль за 1 кв. м.". За право отреставрировать въездную башню бывшего Хорошевского конного завода боролись три участника. Претендовать на участие в льготной программе инвестор сможет после восстановления объекта. На это ему дается не более пяти лет.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Ивана Щербакова, слова которого приводятся в сообщении, высокая конкуренция также на торгах по аренде земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. "Всего в июле город сдал в аренду 13 таких лотов. На торги было подано 260 заявок, при этом рекордсменом стал участок в поселке Мещерском, по адресу: улица Московская, владение 22 - за него боролись сразу 114 участников", - сообщил руководитель ведомства.

Всего на сегодняшний день на торги выставлено свыше 670 объектов. Ознакомиться с характеристиками лотов и подать заявку на участие можно на инвестиционном портале города Москвы.