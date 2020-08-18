Более 23 тыс. москвичей записались в спортивные секции "Московского долголетия" в августе

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Свыше 23 тыс. москвичей старшего возраста записались на занятия скандинавской ходьбой, зумбой, йогой, настольным теннисом и оздоровительной гимнастикой "Московского долголетия" с 1 августа. Об этом сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"С 1 августа проект "Московское долголетие" возобновил работу секций и кружков на свежем воздухе. В первые дни на занятия записались 16,5 тыс. человек, а за две недели их количество увеличилось более чем на 30 % - сейчас оно составляет свыше 23 тыс. Участники могут выбрать скандинавскую ходьбу, зумбу, йогу, цигун, настольный теннис, оздоровительную гимнастику и многое другое", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она отметила, что в период ограничительных мер занятия "Московского долголетия" были перенесены в онлайн-пространство, и участники проекта ждали 3,5 месяца возобновления работы кружков и секций в привычном формате. С 1 августа у них, наконец, появилась возможность встретиться на свежем воздухе. На данный момент в столице открыты 1402 группы.

"В прошлом году в это время на открытых площадках подобные занятия посещали всего 8,5 тыс. человек. Также москвичи могут записаться на творческие и образовательные занятия, среди которых рисование, пение, рукоделие, ландшафтный дизайн, иностранные языки, информационные технологии и лекции по истории Москвы. Они также проходят на открытом воздухе. Кроме того, 1087 групп продолжают работать онлайн до полного снятия ограничений", - сказала заммэра.

Сейчас во всех районах столицы открыты 483 локации в парках, скверах, на спортивных площадках и во дворах. Всего к проведению занятий на свежем воздухе подключили 325 организаций. Проект "Московское долголетие" был создан в 2018 году, чтобы помочь горожанам старшего возраста вести активный образ жизни. Полный перечень площадок и видов активности опубликован на странице проекта.