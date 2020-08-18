Число вылечившихся от коронавирусной инфекции в Москве выросло на 1 155 человек

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Количество выздоровевших после прохождения лечения от коронавирусной инфекции в Москве выросло за сутки на 1 155, до 199 117 человек. Об этом сообщила во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 155 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 199 117", - отметила заммэра.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Горожане, которые выздоровели от коронавируса, могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.