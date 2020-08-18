Спортивный комплекс с ледовыми аренами построят на северо-западе Москвы в 2022 году

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Многофункциональный спортивный объект с ледовыми аренами появится на северо-западе Москвы, в районе Куркино в 2022 году. Общая площадь спорткомплекса составит более 10 тыс. кв. м, сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

"В районе Куркино появится многофункциональный спортивный объект с ледовыми аренами. За счет средств инвестора будет построен ледовый каток "Сталкер". Общая площадь спорткомплекса составит более 10 тыс. кв. м. В нем заработают две ледовые арены - 28 на 60 м и 28 на 56 м, предназначенные для игр ночной хоккейной лиги, занятий школы по обучению игре в хоккей и фигурному катанию", - приводятся слова руководителя департамента Сергея Левкина.

Он отметил, что учебно-тренировочный центр разработан по схеме, при которой все вспомогательные и технические помещения располагаются во встройке между двумя параллельно расположенными ледовыми полями.

"На первом этаже, помимо ледовой зоны, входной группы и гардеробной, разместятся десять раздевалок, тренерские и судейские комнаты, медпункт, пункт заточки коньков и ремонта инвентаря, сушилки, помещение ледовых комбайнов и яма для плавления льда. На втором этаже будут функционировать зал для хореографии, тренажерный и многофункциональный залы, кафе, детская комната, два учебных класса. На этом уровне разместятся VIP-ложа, а также балкон с местами для зрителей на 200 человек", - сообщил глава департамента.