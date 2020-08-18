Москвичи смогут выбрать туристические маршруты по столице на осень

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Туристические маршруты по столице, которые войдут в осеннюю экскурсионную программу, могут выбрать москвичи на портале "Активный гражданин". Среди предложенных вариантов - 35 экскурсионных маршрутов по районам Преображенское, Свиблово, Ярославский и другим, сообщается во вторник на официальном сайте мэра Москвы.

"В проекте "Активный гражданин" москвичи смогут выбрать туристические маршруты, которые войдут в осеннюю экскурсионную программу. Все маршруты стали лучшими в столичном конкурсе "Стань гидом своего района", организованном столичным департаментом культурного наследия. Конкурс проходил с февраля по июнь, по его итогам было отобрано 35 уникальных экскурсионных маршрутов", - говорится в сообщении.

Так, есть экскурсия "Три века жилья для человека" - ее участникам предложат прокатиться на велосипеде по районам Академический и Черемушки. Для тех, кто предпочитает пешие прогулки, подготовили маршруты "Преображенка вчера и сегодня" (район Преображенское), "Знаменитые дачи и усадьбы Переделкина" (поселение Внуковское) и "От Пожарского до наших дней. Прогулка сквозь века" (Южное Медведково и Свиблово), а любителям квестов - "Ярославка. Путем паломников" (Ярославский район).

Ранее в проекте "Активный гражданин" началось голосование, посвященное маршрутам наземного транспорта столицы. По его результатам самые популярные из них нанесут на онлайн-карту.