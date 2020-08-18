Центр славянской письменности "Слово" на ВДНХ запустит цикл встреч про путешествия

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Цикл образовательных встреч про города мира с 23 августа запустят в центре славянской письменности "Слово" на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

"23 и 26 августа в рамках образовательной программы "Знание. ВДНХ" в центре славянской письменности "Слово" стартуют циклы встреч в формате ридинг-групп. В этом сезоне они будут посвящены исследованию вкуса и знакомству с городами и странами мира. Участие во встречах бесплатное, по предварительной регистрации на сайте проекта", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 23 августа в 13:00 пройдет первая из пяти ридинг-групп цикла "Книжное путешествие". Формат встречи предполагает обсуждение произведений, заранее прочитанных участниками. На ридинг-группах гости поговорят о культурной, общественной, политической жизни и знаковых местах Испании, Италии, Аргентины, США, Северной Кореи, стран СНГ. Ведущим выступит литературный и кинокритик, редактор проекта "Полка" Полина Рыжова.

"На первой встрече гости обсудят книгу Петра Вайля "Гений места", которая позволит совершить виртуальное путешествие по 35 городам Европы, Америки и Азии в компании великих писателей, художников, композиторов, режиссеров. Каждый город раскрывается здесь через историю своего героя: Мадрид и Диего Веласкес, Лос-Анджелес и Чарли Чаплин, Буэнос-Айрес и Хорхе Луис Борхес", - говорится в сообщении.