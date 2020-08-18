Собянин отметил динамичное развитие медицинского кластера в "Сколково"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход строительства терапевтического корпуса израильской клиники "Хадасса" в медицинском кластере в "Сколково".

Проект Московского международного медицинского кластера, объединяющего комплекс клиник, учебных и междисциплинарных исследовательских центров, был предложен в 2012 году Дмитрием Медведевым, занимавшим тогда должность президента России. Первоначально комплекс планировали построить в поселке Коммунарка в Новой Москве. В 2015 году кластер решили создавать на территории инноцентра "Сколково". Всего там должны появиться около 20 резидентов. Первым объектом медкластера стал диагностический центр израильской клиники "Хадасса", открывшийся в 2018 году.

"Медицинский центр продолжает развиваться, работает клинико-диагностический центр. Рядом строится терапевтический корпус, также с четырьмя ускорителями для лечения онкологических заболеваний", - сказал Собянин журналистам. Он добавил, что в настоящее время строятся еще четыре корпуса, включая центр ядерной медицины.

"Также начато строительство гостиничного комплекса, рядом "Сколково" развивает свою инфраструктуру. Центр растет, хотелось бы, конечно, чтобы это было большими темпами, но, тем не менее, проект остается не только живым, но и динамично развивающимся", - добавил мэр.

Собянин поблагодарил сотрудников медицинского кластера "Сколково" за помощь в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. "За время серьезных заболеваний были проведены десятки различных семинаров, в которых приняли участие тысячи врачей, в том числе из Израиля, Италии и Франции. По сути здесь был создан международный центр обмена опытом", - сказал мэр.