Больше всего идей для трека "Новые компетенции" на конкурс АСИ поступило из Москвы

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Москва стала самым активным регионом по числу идей, которые были поданы на трек "Новые компетенции" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени", организуемого Агентством стратегических инициатив (АСИ) и Росконгрессом. Такие данные содержатся в презентации, представленной на обсуждении трека на площадках ТАСС и АСИ.

До 24 августа все желающие могут представить свои идеи по семи направлениям форума на крауд-платформе idea.asi.ru. Отобранные предложения дорабатываются вместе с экспертами. Наиболее значимые инициативы получат поддержку АСИ и партнеров, а авторы топ-100 идей представят их на форуме руководству страны. Идеи, которые собираются по треку "Новые компетенции", затрагивают весь жизненный цикл образования человека: от дошкольного образования до профессиональной самореализации уже в зрелом возрасте.

Как следует из презентации, из Москвы поступило 194 идеи, из Нижегородской области - 59, из Свердловской области - 41, из Мордовии - 37, из Краснодарского края - 34, из Санкт-Петербурга - 31. Всего, по последним данным, в рамках трека предложено более 900 идей.

"Сквозным элементом нашего трека является человек и те компетенции, которыми он должен обладать в "экономике будущего". Мы хотим собрать идеи и видение о том, как должна выглядеть "школа будущего", на каком учебном оборудовании хотят и должны учиться наши дети, какими новыми навыками должен обладать педагог, какими навыками предпринимательской сферы должен обладать школьник", - сказала в ходе презентации представитель АСИ, куратор трека "Новые компетенции" Юлия Ханьжина.

Форум АСИ и Фонда Росконгресс "Сильные идеи для нового времени" пройдет осенью в Сочи. Организационный комитет форума возглавляет первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Генеральный информационный партнер - информационное агентство ТАСС.