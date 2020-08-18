Стилобату павильона "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ в Москве вернут первоначальный вид

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Специалисты на основании архивных чертежей и фотографий вернут стилобату главного входа в павильон № 15 "Радиоэлектроника и связь" на ВДНХ первоначальный облик, сообщается на сайте мэра Москвы.

"На ВДНХ продолжаются ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 15 "Радиоэлектроника и связь" (бывший "Поволжье"). Главная задача - вернуть зданию исторический облик. Среди прочего специалисты приводят в порядок ступенчатое основание (стилобат главного входа). <…> В ходе реставрационных работ на основании архивных чертежей и фотографий 1951-1954 годов стилобат полностью воссоздадут в первоначальном облике", - говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента капитального ремонта города Москвы уточнили, что на данный момент проведены работы по разборке гранитных ступеней и облицовке боковых поверхностей стилобата. Их промаркировали и составили картограмму с местоположением. Также уже разобрано старое бетонное основание. Кроме того, подготовлено и утрамбовано песчано-щебеночное основание для новый ступеней.

По данным департамента, которые приводятся в сообщении, сейчас ведутся работы по устройству нового бетонного основания для укладки гранитной облицовки и покрытия терраццо - декоративное покрытие верхней площадки стилобата, которое в процессе эксплуатации было полностью утрачено и заменено бетонной брусчаткой.

"Покрытие стилобата, выполненное в технике терраццо, появилось перед павильоном при его реконструкции в 1954 году. Рисунок был выполнен в двух цветах - с помощью чередования темных и белых квадратов, с ромбом на стыках. Для их воссоздания будет использоваться сложный многокомпонентный реставрационный состав с включением мраморной крошки, слюды и других вулканических и осадочных пород для придания рисунку красоты и разнообразия", - добавили в пресс-службе ведомства. Также будут воссозданы пилоны, которые располагались в центральной части стилобата.

Павильон № 15 был построен в 1954 году и назывался "Поволжье". Главной темой в оформлении павильона стала история городов, расположенных на берегах реки Волги. Однако уже в конце 1950-х годов было принято решение перепрофилировать павильон. Он получил название "Радиоэлектроника и связь". Часть богатого декора тогда закрыли лаконичными фальшфасадами из алюминия, часть демонтировали. Восстановление исторического облика фасадов павильона "Поволжье" планируется завершить в первом квартале 2021 года.