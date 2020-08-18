Beuty-омбудсмен заявила, что у индустрии красоты в Москве проблемы с получением кредитов

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Большинство жалоб бизнеса из индустрии красоты в Москве связаны со сложностями в получении банковских кредитов. Об этом заявила общественный beuty-омбудсмен Нина Литвинова.

"Большинство обращений ко мне связаны с неполучением банковского кредита", - сказала она в ходе пресс-завтрака с уполномоченным по защите прав предпринимателей по городу Москве Татьяной Минеевой.

Литвинова отметила, что чаще всего с этой проблемой сталкиваются индивидуальные предприниматели, которые в целом испытывают сложности с оформлением документов.

Она также коснулась проблемы роста теневого сектора после пандемии, сообщив, что в Москве этот показатель после пандемии составляет порядка 20-30%. Согласился с такой оценкой и присутствующий на мероприятии владелец сети "Персона" Игорь Стоянов.

В ходе встречи также назывались объемы падения рынка красоты. Согласно оценке Минеевой, падение рынка составило 40-60%. По ее словам, она обсуждала проблемы отрасли на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным, и он выразил обеспокоенность.