Московский зоопарк организует квест в честь Международного дня орангутана

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Квест к Международному дню орангутана 19 августа начнут в Московском зоопарке. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе зоосада.

"В честь Матику, а также всех орангутанов, которые живут в Московском зоопарке, мы запускаем орангу-квест. По всей территории зоопарка мы разместили шесть букв, из которых состоит имя МАТИКУ. На табличке изображены черные буквы в желтых кружочках. Найдите их все, сфотографируйте и опубликуйте на своей странице в Instagram с хэштегом #ищуматику, а также отметьте @moscowzoo_official [подсказка: первая буква находится на вольере нашего символического котика]", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что тем, кто соберет имя полностью, будет подарен сертификат на бесплатное посещение Московского зоопарка. "Конкурс продлится с 19 по 26 августа, 27-го подведем итоги", - говорится в сообщении.