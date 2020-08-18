Власти Москвы приняли в работу около 80 инициатив бизнеса

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло в работу доклад столичного уполномоченного по защите прав предпринимателей Татьяны Минеевой, который включает в себя порядка 80 проработанных с бизнесом инициатив. Об этом Минеева сообщила журналистам в ходе пресс-завтрака.

"На пятничной встрече [с мэром Москвы Сергеем Собяниным] был одобрен доклад, в котором были около 80 инициатив. Мы год работали над ними. Доклад за 2019 принят, подписан", - сказала она.

По ее словам, далее инициативы, каждая из которых обсуждались с бизнесом, поступили в департаменты правительства Москвы на проработку. Она также подчеркнула, что власти города "слышат бизнес", и особенно эта коммуникация была заметна в условиях пандемии.

В пятницу Минеева сообщала, что встретилась с мэром Москвы Сергеем Собяниным. На рабочей встрече обсуждался ежегодный доклад уполномоченного, а также инициативы бизнес-сообщества и векторы отраслевых движений на ближайшее время.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аппарата уполномоченного, с начала марта к ним поступило 2209 обращений бизнеса, касающихся пандемии и мер поддержки. По итогам было сформировано 188 отраслевых инициатив. Всего за два года в аппарат уполномоченного поступило 7834 обращения от бизнеса, из них 773 жалобы. Число побед в сфере восстановления прав предпринимателей достигло 160. Помимо этого, было прекращено уголовное преследование в отношении четырех предпринимателей, которым возвратили имущество на сумму свыше 251 млн рублей.