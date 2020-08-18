Дополнительные пригородные поезда запустят в Москве из-за форума "Армия -2020"

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Центральная пригородная пассажирская компания с 27 августа запустит дополнительные электрички на Киевском и Белорусском направлениях на время проведения форума "Армия - 2020". Об этом сообщили на официальном сайте ЦППК.

"С 27 по 29 августа в дни проведения открытых мероприятий форума "Армия-2020" на Белорусском и Киевском направлениях будут курсировать дополнительные электропоезда", - говорится в сообщении.

Для удобства пассажиров назначено 29 дополнительных пригородных поездов: 16 - на Белорусском и 13 - на Киевском направлениях. Гости форума смогут доехать до станций Голицыно, Кубинка-1 или Селятино и далее добраться до мест проведения мероприятий на автобусах, предусмотренных организаторами.

"Также в дни массовых мероприятий форума компания откроет дополнительные каналы продажи проездных документов на Белорусском и Киевском вокзалах, станциях Фили, Беговая, Голицыно, Кубинка-1, Селятино и Алабино. Сотрудники компании помогут гостям форума найти места стоянки автобусов, которые довезут их до места проведения мероприятий. Для удобства пассажиров на станциях установят информационные баннеры и указатели", - говорится в сообщении.