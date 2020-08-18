День города в Москве пройдет 5-6 сентября без массовых гуляний

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Празднование Дня города в Москве назначили на 5 и 6 сентября, масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, проводиться не будут. Об этом говорится в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"В 2020 году Москва отмечает свой 873-й День рождения. Традиционное празднование Дня города пройдет в первые выходные осени 5-6 сентября. Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В связи с продолжающейся пандемией новой коронавирусной инфекции масштабные народные гуляния, включая фестиваль на Тверской улице, в 2020 году проводиться не будут", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основные праздничные мероприятия пройдут в парках, на районных фестивальных площадках и в учреждениях культуры. Основной темой празднования станет "Музейная Москва". Москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить 90 московских музеев и выставочных залов. В целях обеспечения санитарно-эпидемиологической безопасности посещение будет организовано по предварительной записи, которая откроется 1 сентября.

Кроме того, в городских парках и на районных фестивальных площадках для гостей подготовили уникальные арт-объекты, исторические реконструкции, интеллектуальные игры, мастер-классы, выставки, лекции и спортивные развлечения, вдохновленные главными музейными экспонатами столицы. Также планируется провести программы от московских музеев, которые перенесут гостей в далекое прошлое, позволят прикоснуться к великим произведениям искусства и расскажут о природных богатствах, чудесах науки и техники.

"В 16 городских парках пройдут пленэры для художников-любителей. Картины, созданные во время праздничных мастер-классов, будут выставлены в качестве временных экспозиций. Принять участие в акции могут все желающие. Научиться рисовать и создать свои первые шедевры можно будет в зоне отдыха "Левобережье", парке по Ангарской улице, парке "Ходынское поле", Гончаровском парке, зоне отдыха "Красногвардейские пруды", саду "Эрмитаж", в сквере по Олонецкому проезду, парке у Джамгаровского пруда, Сиреневом саду, зоне отдыха "Терлецкая дубрава", в Московской усадьбе Деда Мороза, парке "Садовники", парке по Борисовским прудам, детском парке им. Н.Н. Прямикова, Бабушкинском парке и парке Олимпийской деревни", - отмечается в материале.

На районных фестивальных площадках также подготовили праздничные программы. В День города они будут организованы на 13 площадках, включая новые - на пересечении Соколово-Мещерской и Юровской улиц в Куркино и на улице Ключевой, вл. 22 в Братеево. Праздничные мероприятия пройдут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Для выполнения требований по ограничению числа участников вход на некоторые мероприятия будет организован по предварительной записи.

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