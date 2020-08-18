Собянин утвердил названия семи строящихся станций Большой кольцевой линии метро

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил наименования семи строящихся станций Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Об этом сообщила во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Строящиеся станции Большой кольцевой линии Московского метрополитена получат одинаковые наименования с существующими пересадочными станциями радиальных линий. Такое решение облегчит навигацию пассажиров и соответствует традициям наименования пересадочных узлов метро. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Наименования получили семь станций БКЛ. Среди них "Текстильщики", которая является пересадочной на одноименную станцию Таганско-Краснопресненской линии, "Печатники" с пересадкой на станцию Люблинско-Дмитровской линии с таким же названием, "Зюзино", которая расположена вблизи пересечения Севастопольского проспекта и улицы Каховка.

Также в их числе "Проспект Вернадского" с пересадкой на одноименную станцию Сокольнической линии и "Мичуринский проспект", которая является пересадочной на станцию Калининско-Солнцевской линии с таким же названием, "Аминьевская", расположеная вдоль разворота на Аминьевском шоссе у пересечения с Киевским направлением Московской железной дороги, и "Давыдково" вблизи Аминьевского шоссе и Инициативной улицы.

"Кроме того, двум строящимся станциям Люблинско-Дмитровской линии метро присвоены наименования: "Лианозово" - расположена вблизи пересечения Дмитровского шоссе и Лианозовского проезда, "Физтех" - расположена вдоль Дмитровского шоссе севернее бульвара Академика Ландау. Постановление также утверждает наименования ряда ранее открытых станций метро: "Лефортово", "Филатов Луг", "Прокшино" и другие", - добавили в пресс-службе.

Проект БКЛ стал самым грандиозным в истории московского метростроения. По планам, Большое кольцо соединит все радиальные линии на расстоянии 10 км от Кольцевой. Длина БКЛ составит 70 км, здесь будет 31 станция, с нее можно будет сделать 23 пересадки на другие линии метро, четыре пересадки на МЦК, шесть пересадок на МЦД-1 и МЦД-2, 11 пересадок на ж/д направления. БКЛ разгрузит Кольцевую линию Московского метрополитена и Московское центральное кольцо.