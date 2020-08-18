Еще 17 стартовых площадок включили в программу реновации в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Власти Москвы включили еще 17 стартовых площадок в программу реновации. Соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Перечень стартовых площадок - кварталов, на которых планируется построить многоквартирные дома для переселения по программе реновации, - увеличился на 17 адресов. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Новые площадки расположены в шести административных округах и 11 районах Москвы. Общая мощность площадок составляет 311,1 тыс. кв. м жилья.

"Строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 62 пятиэтажки с 4,5 тыс. квартир и предоставить комфортное жилье 11,3 тыс. москвичей. Из 17 адресов семь площадок располагаются на месте домов, включенных в программу реновации. Таким образом, правительство Москвы продолжает формирование перечней домов, строящихся в рамках второй волны реновации", - говорится в сообщении.

О программе

Программа реновации в Москве была утверждена 1 июня 2017 года, когда президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации". Через месяц мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу, в которую по итогам голосования, проведенного среди жителей столицы, вошли более 5 тыс. домов, в основном пятиэтажные "хрущевки". Это почти 70% имеющегося жилого фонда такого типа в Москве. В программу включен 5 171 дом. Общая площадь жилья, подлежащего реновации в столице, составляет около 16 млн кв. м, это 350 тыс. квартир, в которых проживают около 1 млн москвичей.

По данным Стройкомплекса Москвы, по программе реновации будет построено около 30 млн кв. м жилья, то есть почти вдвое больше площади сносимого. По данным департамента городского имущества, общая площадь каждой новой квартиры почти на 20-30% больше тех, в которых жили люди в пятиэтажках.