Памятник плавленому сырку "Дружба" в Москве вернулся на свое историческое место

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Памятник плавленому сырку "Дружба" 18 августа вернулся на свое историческое место на улице Руставели на северо-востоке Москвы. Также вблизи монумента специалисты благоустроили территорию, об этом сообщил ТАСС во вторник глава Бутырского района Енок Акопов.

"Памятник достаточно большой, там присутствуют персонажи басни Ивана Крылова - ворона и лисица, а между ними сырок "Дружба". Монумент олицетворяет дружбу. Ранее памятник размещался вблизи производственного учреждения "Карат", который выпускает плавленые сырки. В 2011 году памятник пришлось переместить в связи со строительными работами и прокладкой станции метро "Бутырская", а сегодня он вновь вернулся на свое историческое место", - сказал Акопов.

Он добавил, что вблизи памятника теперь оборудованы пешеходные зоны, детская площадка, установлены лавочки.

"Надеюсь, что возобновится традиция, когда молодожены приезжали к памятнику и делали фотографии. Это делалось для того, чтобы их семья была такой же дружной на протяжении многих лет", - сказал глава управы.

По его словам, в дальнейшем за состоянием памятника будет следить предприятие "Карат".

О памятнике

Впервые памятник был установлен в Москве в 2005 году. Он изображает известных персонажей басни Ивана Крылова - ворону и лисицу. Непримиримые противники, обнявшись, сидят на пеньке и держат плавленый сыр "Дружба". Сам сырок воспроизведен максимально аутентично: в классической разноцветной упаковке, с размашистой буквой "Д" и земным шаром синего цвета.

Скульптурная композиция сразу стала городской достопримечательностью и полюбилась москвичам.