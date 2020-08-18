МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Новые спортивные зоны появятся в парке Северного речного вокзала в Москве в рамках его благоустройства. Об этом во вторник сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"При разработке плана по реконструкции территории особое внимание уделялось созданию условий для активного отдыха, поэтому в парке откроются четыре новые спортивные зоны. В северной части будет располагаться комплекс из площадок для воркаута, стритбола, настольного тенниса и шахмат, а в южной части - площадки для напольных игр в шахматы и настольного тенниса, каток с хоккейной коробкой", - сказал Бирюков.

Он добавил, что еще при создании парка в 30-е годы планировалось сделать спортивную площадку в северной части, но тогда эта идея так и не была реализована.

"Новый каток с искусственным льдом появится в южной части парка, его площадь составит более 1 150 кв. м. Площадка предназначена для проведения как районных турниров по хоккею, так и городских, например, там планируют организовывать детский хоккейный турнир "Золотая шайба". Хоккейная коробка будет оснащена боксами для игроков и судей, а на трибунах смогут разместиться до 100 зрителей", - сказал Бирюков.

Как сообщалось ранее, специалисты завершили реставрацию звезды со шпиля Северного речного вокзала, работы продолжались в течение года.

"Сегодня начались работы по монтажу отреставрированной звезды. Совсем скоро все реставрационные работы по зданию будут завершены", - рассказал ТАСС руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.