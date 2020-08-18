Около 1,5 тыс. компаний входят в систему обращения с бытовыми отходами в Москве

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Почти 1,5 тыс. компаний насчитывает в столице отрасль по обращению с отходами, при этом половина предприятий занимается обработкой вторичного сырья. Об этом заявил во вторник на форуме "Обращение с отходами", организованном Агентством инноваций Москвы, руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

"Технологические компании активно участвуют в сборе, утилизации и переработке отходов. Всего в Москве почти полторы тысячи компаний по сбору, обработке и утилизации отходов, а также обработке вторичного сырья", - сказал Фурсин.

По его словам, из них 733 компании (49,1%) занимаются обработкой вторичного сырья, при этом 488 компаний относятся к малому и среднему предпринимательству. Кроме того, 616 компаний (42%) заняты сбором отходов, а 131 компания (33%) - обработкой и утилизацией отходов.

"В городском форуме "Обращение с отходами" участвовали как представители властей и эксперты, так и - это, я считаю главное - представители бизнеса. От крупных корпораций и сетей до стартапов и небольших компаний, которые занимаются социальным предпринимательством. Увидел несколько впечатляющих решений, создателей которых, конечно, пригласил к сотрудничеству с департаментом предпринимательства и инновационного развития, к вхождению в нашу экосистему", - добавил Фурсин.

Кроме того, он призвал эти компании присоединиться к электронной платформе "Московский инновационный кластер", где можно найти партнеров и клиентов со всей страны.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию в России системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов и только 50% будут отправляться на захоронение.