В Москве за сутки умерли 10 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 10. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

"В Москве скончались 10 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.

Всего в столице умерли 4 687 человек с коронавирусом. На 18 августа в Москве зафиксировано более 253,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, в общей сложности в городе вылечились более 199,1 тыс. пациентов.

Коронавирусом в мире заразились более 21,8 млн человек, около 775 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 932 493 случая заражения, выздоровели 742 628 человек, умерли 15 872. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

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