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Температура в Московском регионе повысится до 28 градусов к концу недели

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, этому поспособствует приток южного воздуха
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© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Воздух прогреется в Москве и Подмосковье до 28 градусов тепла к воскресенью. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В связи с тем, что меняется циркуляция, будет более выраженный приток южного воздуха, в воскресенье и понедельник температура прогнозируется 24-28 градусов. Речь о Москве и области", - сообщил он. Кроме того, по словам Вильфанда, ночные температуры также повысятся.

В целом до конца рабочей недели жителей Москвы и Подмосковья ожидают прохладные ночи - 5-10 градусов тепла, комфортная дневная температура - 20-25 градусов тепла.

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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