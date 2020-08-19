Переменная облачность ожидается в Москве 19 августа

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Переменная облачность и до 22 градусов ожидается в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В ночь на четверг она может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер переменный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 747 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки в плюс 4 градуса.