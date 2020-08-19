Москвичи посетили врачей ремонтируемых поликлиник по новым адресам более 360 тыс. раз

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Жители столицы совершили уже более 360 тыс. визитов к врачам по новым адресам с начала капитального ремонта в 25 зданиях московских поликлиник. Ремонтные работы начались в конце июня, при этом медицинская помощь москвичам оказывается в полном объеме в других зданиях, сообщила в среду заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Средний возраст 25 поликлиник, ушедших на ремонт в конце июня, составляет более 45 лет. Эти здания устарели, им необходимо комплексное обновление. После ремонта поликлиники оборудуют современной диагностической техникой, а для пациентов и врачей будут созданы комфортные условия. Медицинская помощь во время ремонта остается доступной - просто оказывается в других филиалах поликлиник; своих врачей по новым адресам горожане посетили уже более 360 тыс. раз", - рассказала Ракова.

По ее словам, записаться на прием по-прежнему можно онлайн, по телефону или с помощью инфомата в поликлинике. Только теперь нужно обращать внимание на адрес поликлиники, который указан в талоне, и номер кабинета.

Работы по капитальному ремонту проводятся в рамках реализации нового московского стандарта поликлиник. Всего в программу входит 135 зданий, в которых будет проведено комплексное обновление, начиная с внешнего облика, заканчивая внутренними помещениями и коммуникациями. Дополнительно рядом с поликлиниками будет благоустроена и территория, появится больше зеленых насаждений. Сейчас ремонт начался уже в более четверти зданий, из них - 20 детских, 16 взрослых и одно здание детско-взрослой поликлиники.

Информацию о том, по какому адресу обращаться за медицинской помощью на время ремонта своей поликлиники, а также схему проезда и расписание приема специалистов можно узнать на портале mos.ru, официальном сайте департамента здравоохранения города Москвы и по телефону справочной службы 8 (495) 531-69-98 по будням с 08:00 до 20:00 и выходные дни с 08:00 до 16:00. Помимо этого, специалисты на стойках информации поликлиник всегда готовы помочь и ответить на все интересующие вопросы.