Объем несырьевого экспорта Москвы вырос почти на 40%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта столицы по итогам первого полугодия 2020 года вырос более чем на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $15,34 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

"По итогам первой половины 2020 года объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) столицы вырос более чем на 39% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил $15,34 млрд",- говорится в сообщении.

Заммэра Наталья Сергунина уточнила, что лидерами по экспорту несырьевой продукции из Москвы во втором квартале стали Великобритания, США, Казахстан, Белоруссия и Китай. "В первом квартале Китай обгоняла Германия. Лучшую динамику за полугодие показал экспорт в Швейцарию - он вырос на 378% к тому же периоду прошлого года. Поставки в Великобританию увеличились на 292%, в Турцию - на 209% и в США - на 75%", - приводит ее слова пресс-служба департамента.

Кроме того, в первом полугодии этого года вырос объем экспорта на азиатский рынок: в Китай - на 30%, в Южную Корею - 25%, в Японию - 6%.

Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выделил также рост объемов экспорта промышленной продукции. "Общий объем экспорта промышленной продукции за первое полугодие составил $13,75 млрд, что на 40,3% больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, а объем экспорта продукции агропромышленного комплекса составил $1,58 млрд, по этому направлению в сравнении с первым полугодием прошлого года объемы выросли на 30,8%", - цитирует его пресс-служба.

Как рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров, слова которого также приводятся в сообщении, высокие темпы роста показала химическая промышленность - на 19,4%, фармацевтика и косметическая отрасль - на 3,4%, а также отрасль пищевой промышленности - на 17,1%.