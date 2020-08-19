Новую прогулочную зону оборудуют в районе Фили-Давыдково в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Работы по благоустройству прогулочной зоны начались в районе Фили-Давыдково на улице Герасима Курина , через которую проходит основной пешеходный маршрут к станции метро "Славянский бульвар" и одноименной станции МЦД-1. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"После открытия станции МЦД-1 увеличилась проходимость улицы. Дорога там неудобная для пешеходов - гаражи, узкие тротуары, недостаточное освещение. Было принято решение провести работы по благоустройству, в результате которых появится хорошо освещенный зеленый пешеходный бульвар со скамейками для отдыха", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.

Он добавил, что сначала рабочие уберут под землю воздушные кабельные линии, а затем приступят к обустройству тротуаров и пешеходных дорожек. Их общая площадь составит почти 9 тыс. кв. м. Также планируется, что в зонах отдыха разместят лавочки и уличные качели, вдоль нового бульвара установят 200 фонарей с энергосберегающими лампами, высадят более одной тысячи деревьев, почти 700 кустарников и разобьют порядка 40 тыс. кв. м газона.