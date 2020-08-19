Новый пожарно-спасательный отряд приступил к дежурству в ТиНАО

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в ТиНАО, до конца года там будет создано еще четыре таких подразделения. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

"Новый пожарно-спасательный отряд заступил на дежурство в ТиНАО, до конца года в новых округах будет создано еще четыре таких подразделения. В нем работают 117 специалистов, суточная дежурная смена - 23 человека. С 2012 года численность пожарных и спасателей в ТиНАО увеличилась в три раза - до 860 человек, а среднее время прибытия к месту пожара сократилось почти в два раза", - сообщил Петр Бирюков.

Он добавил, что обеспечению безопасности в ТиНАО уделяется особое внимание. С момента присоединения этих территорий в рамках программы "Безопасный город" там были построены и введены в эксплуатацию четыре новых пожарных депо.

В настоящее время на территории новых округов дислоцируются 11 пожарных частей, но в связи с активной жилой застройкой принято решение увеличить их число.

"Новый отряд оснащен современной техникой, для тренировок сотрудников есть учебно-тренировочная башня, скалодром и теплодымокамера. Отряд предназначен для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации, пожары и ДТП на территории ТиНАО", - сказал Бирюков.