Московских школьников познакомят с тенденциями современного рынка труда

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/.Городской методический центр подготовил программу профориентационных занятий для юных жителей столицы. Первое онлайн-мероприятие пройдет 24 августа, об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

"Городской методический центр подготовил для школьников Москвы онлайн-занятия, где они смогут познакомиться с тенденциями современного рынка труда. Так, например, 24 августа пройдет новый виртуальный сбор молодежного клуба "Soft Skills 203". На этот раз темой встречи станут стартапы - новый бизнес, зачастую связанный с современными технологиями. Участники будут учиться не только создавать идеи, но и презентовать их профессиональному сообществу", - уточнили в пресс-службе.

А 25 августа пройдет онлайн-встреча "Успех с детства" будет посвящена современным направлениям развития профессий и технологиям, которые стремительно меняют рынок труда.

Подробное расписание онлайн встреч, которые будут проходить до конца августа, можно посмотреть на сайте методического центра. Для участие в онлайн-мероприятиях необходима предварительная регистрация.