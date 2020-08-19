В ЗАГСах Москвы в честь Яблочного спаса вручат сладкие подарки молодоженам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Праздничные акции пройдут в столичных ЗАГСах на Яблочный спас, в среду, в этот день супругами станут свыше 300 пар. Об этом сообщили в пресс-службе управления ЗАГСов Москвы.

"В день празднования Яблочного спаса, 19 августа, в московских отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания молодоженам будут вручать сладкие подарки. В этот день в Москве планируют пожениться более 300 пар", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что Яблочный спас празднуют в день Преображения Господнего, у этого праздника есть особые традиции.

"Считается, что в день Яблочного спаса нужно съесть освященное яблоко и загадать желание, откусывая первый кусочек - согласно поверью, оно обязательно исполнится. В этом году для молодоженов подготовили особые поздравительные речи и символические сладкие подарки. Кроме того, молодоженов угостят яблоками, ведь именно зеленое яблоко символизирует начало новой семейной жизни и является символом верности и счастья", - говорится в сообщении.

В прошлом году в столичных отделах ЗАГС на Яблочный спас молодоженам также вручали символические подарки. А на Медовый спас в этом году, 14 августа, в отделах ЗАГС, Дворцах бракосочетания и на необычных площадках столицы прошло около 650 торжественных церемоний. Молодоженам вручили тематические подарки, которые будут напоминать парам о первом дне их семейной жизни.