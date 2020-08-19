Около 1,2 тыс. человек обеспечат безопасность на матче "Динамо" - "Ростов"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Около 1,2 тыс. человек будут задействованы в обеспечении безопасности матча российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) между клубами "Динамо" и "Ростов", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

"19 августа в Москве пройдет матч 3-го тура Российской Премьер-лиги сезона 2020/2021 гг. На Центральном стадионе "Динамо" в Петровском парке сыграют столичное "Динамо" и "Ростов" из Ростова-на-Дону. <...> Правопорядок при проведении футбольного матча обеспечат около 1,2 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что всего в обеспечении правопорядка планируется задействовать около 800 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб, 200 военнослужащих Росгвардии и столько же полицейских и бойцов ОМОН.

"При подготовке и проведении мероприятия запланирован комплекс организационно-практических мероприятий и антитеррористических мер. Стадион и прилегающая территория будут обследованы кинологами со служебными собаками, а также представителями ГУ МЧС России по городу Москве", - добавили в пресс-службе.