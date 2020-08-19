В приложении "Московский транспорт" можно будет увидеть загруженность автобусов

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Пользователям приложения "Московский транспорт" станет доступна информация о загруженности наземного общественного транспорта столицы. Функция появится в приложении до конца 2020 года, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы.

"В ближайшее время в приложении ["Московский транспорт"] появится опция, с помощью которой можно забронировать электросамокат и взять в аренду велосипед. До конца года мы планируем запустить [еще одну] новую функцию - уровень загруженности наземного транспорта. Появится опция и для владельцев машин: можно посмотреть загруженность дорог в реальном времени", - сказали в пресс-службе, отметив, что приложение скачали уже более 1 млн человек.

Там добавили, что в приложении "Московский транспорт" уже сейчас можно строить мультимодальные маршруты с учетом всех видов транспорта, а также стало доступно расписание всех автовокзалов Москвы - можно выбрать дату отправления на два месяца вперед. "Пользоваться функцией просто: нужно лишь ввести название автовокзала в поиске или выбрать его на карте, приложение покажет расписание рейсов до нужной вам станции [время отправления и прибытия]. В приложении видны все остановки на пути, количество свободных мест, стоимость билета и функция перехода на его покупку", - заключили в пресс-службе.