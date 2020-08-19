Плакаты с QR-кодами литературных произведений разместят на 60 станциях МЦД

МОСКВА, 19 август. /ТАСС/. Плакаты с QR-кодами с доступом к онлайн-проекту "Книги в метро" разместят на 60 станциях московских диаметров. На каждой станции МЦД-1 и МЦД-2 будут размещены по два плаката с кодами для доступа к четырем онлайн-произведениям мировой литературы, сообщила в среду журналистам замначальника по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлия Темникова.

"На всех 60 станциях Московских центральных диаметров с сегодняшнего дня и в ближайшие дни разместят плакаты с QR-кодами с доступом к онлайн-библиотеке "Книги в метро". Для скачивания книги пользователю достаточно отсканировать QR-код на плакате с помощью камеры смартфона или специального приложения для чтения таких кодов. Каждый код ведет на сайт проекта, где наши пассажиры могут познакомиться с произведениями русской и зарубежной классики", - отметила Юлия Темникова.

Плакаты разместят в удобных для пассажиров зонах: возле касс, в центре платформ под навесом или внутри погодных модулей.

Так, отсканировав QR-код на станции Силикатная МЦД-2, пассажиры смогут почитать онлайн "Анну Каренину" Л.Н. Толстого, на станции Рабочий поселок МЦД-1 - "Преступление и наказание" Ф.М. Достоевского, а на остановочном пункте Одинцово МЦД-1 - "Обломов" И.А. Гончарова.

Проект "Книги в метро" был запущен в столичной подземке 30 августа 2018 года на станции "Рассказовка" Солнцевской линии метрополитена. Плакаты с QR-кодами есть на станциях "Достоевская", "Библиотека имени Ленина" и "Пушкинская". С момента запуска проекта в метрополитене пассажиры скачали книги более 100 тыс. раз.