Школу в московском поселке Северный намечено достроить к 1 сентября

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Строительство здания школы № 2044 на Долгопрудной аллее в столичном поселке Северный подходит к концу. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода работ.

"Строители немножко запоздали, связано это с пандемией, с ограничениями, но обещают закончить к 1 сентября. Она в принципе готова, сейчас идут оформление документации, пуско-наладочные работы", - сказал Собянин. По его словам, новая школа будет самой большой и современной в поселке Северный.

"Вообще поселок Северный неплохо развивается в последние годы. Идет достаточно активное развитие и транспортных коммуникаций - дорог, эстакад, МЦД", - отметил мэр.

Он напомнил, что в настоящее время стация МЦД "Новодачная" уже обновлена, строится новая платформа станции "Долгопрудная". "Железнодорожники обещают ее до конца года достроить. По сути дела это будет станция метро", - отметил Собянин.

О школе

Строительство нового здания школы № 2044 на 900 мест было начато в апреле 2018 года. В здании переменной этажности (2-4 этажа) площадью 16,4 тыс. кв. м, возведенном по индивидуальному проекту, создана комфортная и безопасная образовательная среда для обучения школьников с 1 по 11 класс, включая предпрофильное образование. Для занятий физической культурой в корпусе имеются 2 спортивных зала.

В распоряжении школьников и педагогов также будут актовый зал с радиоузлом, студия хореографии, тренажерный зал, кабинет для проведения занятий по музыке и пению, библиотека и медиатека, помещения дополнительного образования.

Развитие поселка

Помимо обновленных станций МЦД в Северном через несколько лет будет открыта станция метро "Физтех" выбрана площадка на пересечении Дмитровского шоссе с бульваром Академика Ландау. По просьбе местных жителей линия метро будет подземной. До конца 2020 года в районе планируется завершить капитальный ремонт Дома культуры "Северный". Также ведется строительство центра социального обслуживания.

Для сохранения уникальной природной среды района в текущем году были образованы две особо охраняемые природные территории - фаунистический заказник "Долгие пруды" и природный заказник "Северный". Кроме того, проведено благоустройство более 50 дворов и многочисленных бульваров, скверов, озелененных территорий. В программу реновации в районе Северный включены четыре пятиэтажных дома на улице 9-я Северная линия.