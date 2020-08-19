Впервые четыре зарубежные страны примут участие в фестивале "Русское поле" в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Ежегодный межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле" 29 августа пройдет в онлайнн-формате в Москве. Впервые в мероприятии примут участие коллективы из четырех зарубежных стран, сообщил руководитель столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей Виталий Сучков в среду журналистам.

"В настоящее время в Москве ограничения из-за коронавирусной инфекции, поэтому наш фестиваль пройдет в онлайн-формате 29 августа. Будет вестись трансляция не только с главной сцены в Москве, но и будут прямые включения из регионов и стран, которые решили присоединиться к нам", - сказал он. Онлайн-формат мероприятия позволил расширить географию, так, впервые заявки на участие в фестивале подали Камчатский край, Сахалинская область, Адыгея, Дагестан, кроме того, получены заявки сразу из четырех зарубежных стран: Австрия, Армения, Польша и Эстония, отметил Сучков.

Он добавил, что в дальнейшем на фестивале будут учитывать опыт проведения онлайн-формата.

"Если коллективы не смогут к нам приезжать, то мы будем просто делать включения прямые с их выступлениями", - сказал Сучков.

О фестивале

В 2012 году при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы состоялся I Межрегиональный творческий фестиваль славянского искусства "Русское поле". В нем приняли участие 15 регионов России, а местом его проведения стали открытые площадки музея-заповедника "Коломенское" в Москве.