В Москве ожидается переменная облачность

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Переменная облачность и до плюс 22 градусов ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 20-22 градуса тепла. В ночь на пятницу она может опуститься до плюс 7 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 749 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах 17-22 градусов тепла. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 4 градуса.