Спортивная программа пройдет в День города Москвы

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Спортивную программу проведут в столице 5 и 6 сентября. Мероприятия пройдут в рамках празднования Дня города, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

"Свой 873-й День рождения столица отметит 5 и 6 сентября. Большие скейт-парки появятся на десяти городских площадках праздника - в 16-м районе Зеленограда, на пересечении Юровской и Соколово-Мещерской улиц, в сквере у Гольяновского пруда, на улицах Митинская, Городецкая, Святоозерская, Ключевая, Перерва, Профсоюзная и Матвеевская. Каждый из них станет уникальным и непохожим на остальные. В них будут стрит-зоны, всевозможные подкаты, бетонные грани для скольжения и боулы", - говорится в сообщении.

Также взрослые и дети от шести лет смогут прокатиться там на велосипедах BMX, беговелах, самокатах, роликах, скейтбордах.

"В выходные, 5 и 6 сентября, у всех желающих в возрасте с шести лет будет возможность попробовать себя в SUP-серфинге на площадке празднования Дня города в поселении Московский (ТиНАО). На его центральной площади установят удивительный бассейн 25 метров длиной и 7 - шириной. Что самое интересное - по дизайну он повторяет пруд ботанического сада "Аптекарский огород", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию о спортивной программе горожане и гости столицы смогут посмотреть на официальном сайте цикла уличных и городских мероприятий "Московские сезоны".