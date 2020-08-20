В Москве в летних образовательных онлайн-программах поучаствовали более 20 тыс. школьников

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Более 20 тыс. школьников в Москве стали участниками летних образовательных программ по техническим, гуманитарным и спортивным направлениям. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Для столичных школьников этим летом было организовано множество образовательных онлайн-активностей. Более 20 тыс. московских школьников приняли участие в летних образовательных программах центральных городских учреждений по техническим, гуманитарным и спортивным направлениям", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что IT-лето для школьников организовал Московский центр технологической модернизации образования. С июня по август для детей проводили занятия по 29 программам технической направленности, а также занятия по финансовой грамотности и творческим профессиям. Школьникам в возрасте от 8 до 14 лет были предложены занятия, посвященные основам журналистики, личного финансового планирования, операторскому мастерству, искусству кино и телевидения, web-дизайну или компьютерной графике. Школьники старше 13 лет занимались на курсах по анимации, основам программирования, мультимедийной журналистике, телевизионной режиссуры, ретуши фотографий и микроэлектронике. За летний период в проекте приняли участие более 3 тыс. человек.

Также для школьников провели "КиберЛето-2020" с дистанционными занятиями по робототехнике, программированию, дизайну, нейротехнологиям и финансовой грамотности. Дети принимали участие в киберспортивных турнирах и мастер-классах от известных предпринимателей и киберспортсменов. Всего на базе лагеря работали более 30 образовательных и развлекательных курсов. Участниками стали около 3 тыс. школьников. Проводились и мероприятия, приуроченные к памятным датам.

"Помимо этого, в виртуальном формате состоялись первые онлайн-соревнования по хип-хопу и аэробике "Энергия движения", конкурс образовательных видеороликов "Физкульт-коннект", "Турнир Победы" по компьютерному спорту, "СпортКвиз.Онлайн" и другие мероприятия", - перечислили в пресс-службе.

Онлайн-проекты Городского психолого-педагогического центра набрали почти 50 тыс. просмотров. Одним из самых ярких стал "Будь готов!" по оказанию психологической поддержки в период проведения ЕГЭ. Специалисты центра помогали детям, родителям и классным руководителям грамотно и эффективно организовать последний месяц подготовки к ЕГЭ. Также центр для юных горожан разных возрастов провел дистанционные квизы "Шаг к пятерке", занятия "Танцуйте с нами", коуч-сессии "Твой навигатор", творческие мастер-классы и другие онлайн-активности.