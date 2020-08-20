Музей московской скорой помощи открылся после реставрации

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Рабочие завершили реставрацию музея московской скорой помощи, его открытие приурочено ко дню рождения создателя московской станции скорой помощи Александра Пучкова. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса социального развития.

"Музей московской скорой помощи возобновляет работу после реставрации. Открытие обновленной экспозиции приурочено ко дню рождения Александра Сергеевича Пучкова - создателя системы скорой и неотложной медицинской помощи в столице, который руководил станцией скорой помощи почти 30 лет. Посетителям музея представят диораму и скульптурную композицию, посвященные событиям Великой Отечественной войны, а также экспонаты от советского периода до наших дней", - сказали в пресс-службе.

В обновленной экспозиции представлены документы и фотографии, методические и учебные пособия, форма врачей скорой в разные периоды, медицинская аппаратура и приборы связи от советского периода и до начала 2000-х годов, макеты первых карет и автомобилей, награды сотрудников за проявленные профессионализм и мужество, а также осколки снарядов и авиабомб, которые показывают, с какими тяжелыми ранениям приходилось сталкиваться сотрудникам скорой в военный период. Все экспонаты отражают жизнь и работу столичной скорой помощи за все время ее существования.

Как отметил главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова Николай Пдавунов, специалисты постарались не просто собрать тематическую экспозицию, посвященную развитию службы скорой помощи в годы Великой Отечественной Войны, но и рассказать как можно больше о людях, которые работали в тот непростой период в московской скорой помощи. Задача новой выставочной экспозиции - показать традиции станции, преемственность поколений, благодаря которым она от первых карет на гужевой тяге и нескольких санитарных автомобилей прошла путь до крупнейшей в Европе структуры, включающей более 10 тыс. сотрудников и свыше тысячи бригад, ежедневно обслуживающих до 12 тыс. вызовов.

"Экспозиция музея хронологически состоит из трех частей: скорая помощь в Москве в дореволюционный период, создание станции скорой помощи и ее работа во главе с Александром Сергеевичем Пучковым, а также последующие годы деятельности и сегодняшний день. Посетить музей может любой желающий совершенно бесплатно. Для этого оставьте заявку на сайте, и специалисты Станции свяжутся с вами и сообщат ближайшие даты экскурсий", - добавили в пресс-службе.

Коллекция будет пополняться. Передать на хранение интересные и ценные предметы, связанные с историей столичной скорой, могут все желающие.

История музея

Музей скорой помощи открылся 8 сентября 2017 года в преддверии 870-летнего юбилея Москвы. Это событие было приурочено и к 130-летию со дня рождения Александра Пучкова.

Почти 30 лет Пучков руководил Станцией скорой и неотложной помощи. Он сумел превратить отделение "неотложки" на базе Шереметьевской больницы в целую сеть учреждений - жители каждого района Москвы смогли получать экстренную медицинскую помощь в любое время суток.

Ключевым достижением Пучкова стало создание системы скорой и неотложной помощи в столице. Благодаря ему в России начала функционировать первая в мире служба помощи для болеющих на дому и заработала в ночное время скорая для психиатрических больных.

Сегодня Станция скорой и неотложной помощи имени А. С. Пучкова - крупнейшая в городе медицинская организация. В ее состав входят 60 подстанций и 107 постов, из которых 20 постов - на крупных автомагистралях, 10 - на МКАД, и 77 - на территории стационаров и поликлинических медицинских организаций. На станции скорой и неотложной медицинской помощи работают 2,5 тыс. врачей, 8,4 тыс. специалистов со средним медицинским образованием.