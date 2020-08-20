Школьная ярмарка KIDS FEST пройдет на ВДНХ в Москве с 26 по 30 августа

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Ярмарка KIDS FEST пройдет на ВДНХ с 26 по 30 августа. Там можно будет выбрать товары для школы и принять участие в творческих мастер-классах, сообщили в пресс-службе учреждения.

"В последние дни летних каникул ВДНХ приглашает на школьную ярмарку KIDS FEST. Гостей ждет пятидневная программа с разнообразными мероприятиями для детей, родителей и учителей", - говорится в сообщении.

На школьной ярмарке можно будет приобрести все необходимое к новому учебному году: учебники и литературу, развивающие игры и конструкторы для любого возраста, школьную форму и канцелярские товары. Программа объединит круглые столы, дискуссии, семинары, конкурсы и викторины.

На мастер-классах издательства "Просвещение" дошколят научат создавать кукольный театр, рисовать героев книг, писать буквы, решать задачки с помощью математических сказок и разбираться в геометрических фигурах. 28 августа в 11:00 в зоне презентаций состоится квест "Путешествие в страну "Неболейка", 30 августа в 12:00 школа развития "Маяк" проведет интеллектуальную игру по книгам серии "Куда пойдем".

"Ребят постарше ждут увлекательная викторина по биологии, мастер-классы по изучению географической карты, созданию и решению логических задач и даже уроки финансовой грамотности и безопасности в интернете. Два занятия посвятят иностранному языку. 29 августа в 13:00 на мастер-классе "Что я чувствую?" школьников научат говорить об эмоциях на английском, 30 августа в 13:30 пройдет мастер-класс "Учим английский и складываем оригами", - говорится в сообщении.

Школьная ярмарка пройдет с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора. Посетителям необходимо соблюдать социальную дистанцию, а в помещениях также масочно-перчаточный режим.