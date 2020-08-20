Шесть салонов красоты закрыли в Москве из-за нарушений мер профилактики коронавируса

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Нарушения в соблюдении мер профилактики коронавируса выявлены в 10% проверенных в Москве салонов красоты, шесть салонов закрыты по предписанию столичного управления Роспотребнадзора, сообщается в четверг на сайте ведомства.

"В ходе обследования 295 салонов красоты и парикмахерских нарушения были выявлены в 29 салонах, что составляет 10%. В зависимости от осуществляемых видов деятельности нарушения при проверках устанавливаются в 10-40% случаев. <…> За грубые нарушения санитарного законодательства, представляющие опасность для жизни и здоровья граждан, по решению суда приостановлена деятельность шести салонов красоты на срок от 10 до 90 суток", - говорится в сообщении.

Основными нарушениями в ходе проверок стали отсутствие масок и перчаток у сотрудников, антисептиков, ультрафиолетовых облучателей для обеззараживания воздуха в помещениях, были выявлены также нарушения режима уборки помещений, несоблюдение социальной дистанции.

По фактам выявленных нарушений был составлен 41 протокол об административном правонарушении, наложено 27 штрафов на сумму 124 тыс. рублей.

Контроль за соблюдением мер профилактики коронавируса продолжается, отметили в управлении.